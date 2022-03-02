  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Сумщині знищено майже 200 одиниць ворожої техніки

    Поблизу села Бішкинь на Сумщені знищено танки та БТР - На Сумщині знищено майже 200 одиниць ворожої техніки
    Поблизу села Бішкинь на Сумщені знищено танки та БТР
    фото: Сумська ОВА

    За допомогою Байрактара знищено близько 40 установок «Град»

    Біля Пустовійтівки на Сумщині за допомогою Байрактара знищено 80 одиниць російської техніки, з яких половина - установки «Град». Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Telegram Верховної Ради.

    Крім того, поблизу села Бішкинь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР.

    Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

    Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня.

    Читайте також:
    Теги: окупанти війна Сумщина озброєння #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині знищено майже 200 одиниць ворожої техніки