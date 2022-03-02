На Сумщині знищено майже 200 одиниць ворожої техніки

За допомогою Байрактара знищено близько 40 установок «Град»

Біля Пустовійтівки на Сумщині за допомогою Байрактара знищено 80 одиниць російської техніки, з яких половина - установки «Град». Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Telegram Верховної Ради.

Крім того, поблизу села Бішкинь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР.

Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня.

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