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    Події в Україні

    Генштаб: білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною

    Білоруські десантники припиняють контракти, шоб не йти в Україну - Генштаб: білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною
    Білоруські десантники припиняють контракти, шоб не йти в Україну
    фото: РБК

    Білоруські офіцери та солдати відмовляються виконувати роль російських найманців

    Білоруські військові, які перебувають вздовж українського кордону на Волині, отримали наказ про перетин кордону з Україною. При цьому офіцери та солдати відмовляються виконувати роль російських найманців.

    «На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону», – йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

    Зазначається, що морально-психологічний стан десантників вкрай низький, оскільки офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців.

    Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

    Також нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

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    Теги: Білорусь Росія ЗСУ війна Путін Генштаб полон наказ українці військові Україна кордон
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    Генштаб: білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною