Генштаб: білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною
Білоруські офіцери та солдати відмовляються виконувати роль російських найманців
Білоруські військові, які перебувають вздовж українського кордону на Волині, отримали наказ про перетин кордону з Україною. При цьому офіцери та солдати відмовляються виконувати роль російських найманців.
«На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону», – йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що морально-психологічний стан десантників вкрай низький, оскільки офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців.
Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.
Також нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.
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