Окупанти активізувалися на Світлодарській дузі

Бойовики два рази обстріляли позиції сил АТО на луганському напрямку

У вівторок, 16 січня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати домовленості про перемир’я. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України. [READ_MORE] «На луганському напрямку, посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і з гранатометів



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Бойовики два рази обстріляли позиції сил АТО на луганському напрямку

У вівторок, 16 січня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати домовленості про перемир’я.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України.

«На луганському напрямку, посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і з гранатометів та великокаліберних кулеметів порушив режим припинення вогню неподалік Луганського. Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів», - йдеться в повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що українські військовослужбовці на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали.

«На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано», - додали у штабі.

Як повідомлялося, 15 січня у зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася. Але командування російських окупаційних військ активізувало розвідку позицій сил АТО із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп.