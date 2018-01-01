Окупанти активізувалися: в зоні АТО поранено двоє українських бійців

У неділю в другій половині дня значно посилилася активність бойовиків в

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу зі сторони російських окупаційних військ зазнали поранень двоє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар з питань АТО Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк. Він зазначив, що на донецькому напрямку бойовики



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У неділю в другій половині дня значно посилилася активність бойовиків в

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу зі сторони російських окупаційних військ зазнали поранень двоє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар з питань АТО Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

Він зазначив, що на донецькому напрямку бойовики двічі відкривали вогонь із стрілецької зброї, на луганському - бойовики 4 рази обстріляли позиції АТО.

За його даними, значно посилилася активність бойовиків в другій половині дня. Всього бойовики випустили 16 мінометних снарядів», - повідомив Гуцуляк.

«Двоє українських військовослужбовців біля Кам'янки та Авдіївки були поранені. Їм була надана оперативна медична допомога. На даний момент стан їх здоров'я середньої тяжкості», - поінформував він.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано шість обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. У двох випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння незабороненого Мінськими домовленостями.

Крім того, минулої доби, зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

Як повідомляв «Главком», Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.