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    Окупанти били з мінометів і гранатометів, загинув військовий

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    Ситуація в районі проведення Операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Окупанти били з мінометів і гранатометів, загинув військовий
    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Двоє захисників отримали поранення впродовж останньої доби

    Упродовж вівторка російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в ході бойових дій один військовослужбовець загинув, ще два – зазнали поранень.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

    У вечірньому зведенні зазначається, що у вівторок бойовики здійснили 4 обстріли із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

    «Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на одному з напрямків відзначено активність ворожого снайпера», - розповіли у штабі.

    Окрім того, противник застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи опорні пункти на підступах до Водяного, Широкиного та Луганського. Поблизу останнього окупанти здійснили вогневий наліт ще й мінометами калібру 120 мм.

    «В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще два – зазнали поранень різних ступенів важкості. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - додали у прес-центрі ООС.

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