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    Окупанти гатили із мінометів біля Кримського, є поранені

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    Ситуація на Донбасі залишається контрольованою Збройними силами України - Окупанти гатили із мінометів біля Кримського, є поранені
    Ситуація на Донбасі залишається контрольованою Збройними силами України

    Бойовики з початку доби випустили 10 мін калібру 120 мм

    У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані шість випадків відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Вже від початку цієї доби під ворожий вогонь потрапляли наші позиції біля н.п. Кримське, Березове, Хутір Вільний. В районі першого, о пів на десяту ранку, з напрямку н.п. Слов’яносербськ ворог випустив десять мін калібру 120 мм. Біля Березового та с. Хутір Вільний російсько-окупаційні війська застосували протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

    У результаті обстрілів поранені двоє бійців ЗСУ.

    Українські воїни не залишили без відповіді жодну вогневу провокацію противника. Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою Збройними силами України, наголосили у МОУ.

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