Окупанти гатили із мінометів біля Кримського, є поранені



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Ситуація на Донбасі залишається контрольованою Збройними силами України

Бойовики з початку доби випустили 10 мін калібру 120 мм

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані шість випадків відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Вже від початку цієї доби під ворожий вогонь потрапляли наші позиції біля н.п. Кримське, Березове, Хутір Вільний. В районі першого, о пів на десяту ранку, з напрямку н.п. Слов’яносербськ ворог випустив десять мін калібру 120 мм. Біля Березового та с. Хутір Вільний російсько-окупаційні війська застосували протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

У результаті обстрілів поранені двоє бійців ЗСУ.

Українські воїни не залишили без відповіді жодну вогневу провокацію противника. Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою Збройними силами України, наголосили у МОУ.