Окупанти гатили з мінометів на Світлодарській дузі

За день зафіксовано два обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ

Сьогодні, 19 січня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не було повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України. [READ_MORE]



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За день зафіксовано два обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ

Сьогодні, 19 січня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не було повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України.

«На луганському напрямку ще посеред ночі ворог активізувався на Світлодарській дузі і порушив режим припинення вогню неподалік Луганського. Поблизу цього населеного пункту бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів. Також біля Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї», - інформують у штабі.

На інших ділянках порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.

Загалом, минулої доби противник 2 рази порушив режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали.