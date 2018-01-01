Ситуація в АТО: доба минула без бойових втрат

Під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав травмування один військовий

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень. Про це заявив у п'ятницю під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Максим Праута. «Внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав травмування один військовий

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.

Про це заявив у п'ятницю під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Максим Праута.

«Внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень», - сказав Праута.

Однак, за його інформацією, під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав травмування один військовий. Його одразу доправлено до медичного закладу, де надано необхідну медичну допомогу.

На цей час життю бійця нічого не загрожує, його стан здоров'я оцінюється як задовільний, розповів Праута.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими.

Читайте також матеріали:

Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?

Кінець АТО? Рада придумала, як повернути Донбас