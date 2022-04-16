Окупанти мародерять вже самі у себе: СБУ перехопила нову розмову орків

У Росії зібрали нову партію новобранців, яка не зовсім придатна для війни

Новоприбулі до лав російських військ замість вогневої підготовки вчаться мародерити. Вони грабують прямо на тренувальних базах РФ. Про це свідчить одна з перехоплених розмов окупантів Службою безпеки України.

Як зазначають у відомстві, Росія зазнає важких втрат від українських захисників, а тому для поповнення свого війська не гребує ніким. Так, у перехопленій розмові один із військових інструкторів РФ скаржиться, що нова партія новобранців не зовсім придатна для війни: «Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди та повії, бл*дь, у чоловічому виді...».

За його словами, «новенькі» так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки «відточують навички» грабіжництва, причому прямо на тренувальних базах РФ.

«Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим – там якийсь заступник дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь дол***б з них уже розбирає катер! Просто на рівному місці! Там народ настільки пі*******й... Вони мародерять самі у себе!» – обурюється інструктор.

Нагадаємо, раніше українська IT-армія отримала доступ до даних кур'єрської служби, через яку російські солдати відправляли награбоване в Україні, та створила карту з інформацією про мародерів. З'ясувалося, що відправлення були з білоруського Мозиря, російських Курська, Железногорьска й інших прикордонних міст.

Також повідомлялося, що рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

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