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    Генерал СБУ спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

    Андрій Кожем'якін вважає, що перемога України у війні з Росією вже близько - Генерал СБУ спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
    Андрій Кожем'якін вважає, що перемога України у війні з Росією вже близько
    фото з відкритих джерел

    За словами Андрія Кожем'якіна, Україні вже вдалося об'єднати увесь світ

    Генерал Служби безпеки України у відставці й народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін вважає, що війна в Україні закінчиться через три місяці. У інтерв'ю Олесі Бацман він заявив, що наша перемога наближається завдяки героїзму захисників і допомозі міжнародних партнерів.

    «Завдяки нашим партнерам і допомозі, яка зараз пішла, особливо останнім часом, завдяки мужності та стійкості наших воїнів і нашого народу, який нікому ніколи не здасться, війна закінчиться через три місяці. Це моє бачення процесу», – заявив він.

    За словами Кожем'якіна, Україні вже вдалося об'єднати увесь світ.

    «Нас часто хотіли поділити мовою, вірою і всім іншим. А зараз можна говорити про те, що сформувалася найпотужніша українська нація, яка об'єднала навколо себе весь світ. І навіть жителі тих країн, які не знали навіть, де Україна знаходиться, вже знають. Європейський Союз зрозумів, що ми та країна, яка гідна поваги», – переконаний нардеп.

    Нагадаємо, раніше розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу. Зокрема, розвідники та партизани влаштували кілька засідок, замінували автодороги й «зачистили» території з використанням БпЛА. Усе це призвело до того, що армія РФ втратила техніку та живу силу.

    Також повідомлялося, що «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.

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    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна Україна окупація #stoprussia
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    Генерал СБУ спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні