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    Події в Україні

    Куди окупанти шлють награбоване? З’явилася мапа відправлень

    Окупанти обчищають домівки українців&nbsp; - Куди окупанти шлють награбоване? З’явилася мапа відправлень
    Окупанти обчищають домівки українців 
    фото з відкритих джерел

    На карті також є інформація про те, де служать мародери

    Українська IT-армія отримала доступ до даних кур'єрської служби, через яку російські солдати відправляли награбоване в Україні, та створила карту з інформацією про мародерів. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Зазначається, що дані будуть оновлюватися.

    Відправлення були з білоруського Мозиря, російських Курська, Железногорьска й інших прикордонних міст.

    Де проживають загарбники та куди відправляли награбоване – дивіться тут.

    На карті також є інформація про те, де служать мародери, їхні соцмережі та до кого вирушали вкрадені в українських мирних сімей речі.

    Раніше білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

    Як повідомлялося, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

    Також білоруські активісти виявили на трансляціях із відділень СДЕК на кордоні з Україною, як російські військові відправляють посилки з викраденими в Україні технікою та речами.

    Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів.

    Читайте також: Російські воєнні злочинці та мародери: імена, фото, список вкраденого

    Теги: росія окупанти війна військові активісти Україна речі міст мапа окупація #stoprussia
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    Куди окупанти шлють награбоване? З’явилася мапа відправлень