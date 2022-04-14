Куди окупанти шлють награбоване? З’явилася мапа відправлень

На карті також є інформація про те, де служать мародери

Українська IT-армія отримала доступ до даних кур'єрської служби, через яку російські солдати відправляли награбоване в Україні, та створила карту з інформацією про мародерів. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що дані будуть оновлюватися.

Відправлення були з білоруського Мозиря, російських Курська, Железногорьска й інших прикордонних міст.

Де проживають загарбники та куди відправляли награбоване – дивіться тут.

На карті також є інформація про те, де служать мародери, їхні соцмережі та до кого вирушали вкрадені в українських мирних сімей речі.

Раніше білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

Як повідомлялося, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

Також білоруські активісти виявили на трансляціях із відділень СДЕК на кордоні з Україною, як російські військові відправляють посилки з викраденими в Україні технікою та речами.

Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів.