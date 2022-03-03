Окупанти мінують Херсон

Керівництво області просить громадян бути уважними та обережними

У Херсоні окупанти встановлюють розтяжки. Містян просять бути обережними. Про це у Телеграм-каналі повідомив голова ОДА Геннадій Лагута .

«Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті – біля будівлі ТРК «Скіфія», написав він.

Крім того, окупанти замінували будівлю філії «Суспільного». Людей просять бути уважними і у разі виявлення вибухівки повідомляти правоохоронців.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.

«У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав – це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього», – запевнив Олексій Арестович.