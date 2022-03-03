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    Окупанти мінують Херсон

    Окупанти мінують Херсон

    Керівництво області просить громадян бути уважними та обережними

    У Херсоні окупанти встановлюють розтяжки. Містян просять бути обережними. Про це у Телеграм-каналі повідомив голова ОДА Геннадій Лагута .

    «Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті – біля будівлі ТРК «Скіфія», написав він.

    Крім того, окупанти замінували будівлю філії «Суспільного». Людей просять бути уважними і у разі виявлення вибухівки повідомляти правоохоронців.

    Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.

    «У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав – це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього», – запевнив Олексій Арестович.

    Теги: Росія окупанти війна Україна Херсон
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    Окупанти мінують Херсон