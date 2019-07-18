Війна на Донбасі: контактна група домовилась про режим тиші з 21 липня



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У документі зазначена відповідальність за відкриття вогню

Представники Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про припинення вогню з 21 липня. Про це заявив під час брифінгу представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ Роман Безсмертний.

«Досягнуті домовленості про те що з 00:01 21 числа (липня - ред.) розпочинається безстрокова заборона обстрілу», - сказав Безсмертний.

За його словами, у документі зазначається, що забороняється будь-яке ведення вогню. Також зазначена відповідальність за відкриття вогню та публічна заява сторін про припинення вогню.

Зазначається, що дана домовленість триває впродовж незазначеного періоду.

Також обговорювалось питання припинити подальше мінування території.

Також нагадаємо, що на переговорах у Мінську сторони домовилися щодо обміну українських полонених на утримуваних в Україні громадян РФ за схемою 208 на 69.

Нагадаємо, що цієї доби російсько-окупаційні війська упродовж 50 хвилин вели вогонь з автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Піски.