Доба на Донбасі: окупанти 15 разів обстріляли українські позиції



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У результаті ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано

У середу, 17 липня, збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню. З них один раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

тричі поряд Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;

два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Богданівки – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемета;

два рази в районі населеного пункту Піски – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз: околиці Катеринівки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

У результаті ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 17 липня чотирьох окупантів поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.