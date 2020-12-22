Окупанти на Донбасі обстріляли українських бійців з важкого озброєння

У результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає, - Міноборони

Вороги обстрілювали позиції українських військових зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також з ручних та станкових протитанкових гранатометів

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби і станом на 12.00 п’ять разів порушили перемир'я. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів. «Біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування», ─ йдеться у повідомленні.

Також на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

«У результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає», ─ інформують в Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Нагадаємо, минулої доби вороги шість разів обстріляли українські позиції і поранили двох військових.