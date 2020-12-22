Міноборони Росії хоче побудувати онкоцентр для військових в окупованому Севастополі

У місті перебуває близько 150 тис. російських силовиків

Російський міністр оборони Сергій Шойгу звернувся до президента Путіна з пропозицією побудувати в окупованому Севастополі онкологічний центр для російських військових. Про це йшлося на засіданні колегії Міноборони РФ, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що в окупованому місті перебуває близько 150 тис. російських силовиків.

«У 2021 році в інтересах військовослужбовців і співробітників інших силових структур пропонується почати будівництво Єдиного онкологічного центру на базі госпіталю імені М.М. Бурденко і багатопрофільного центру в Севастополі. У нас в цьому місті близько 150 тис. силовиків і членів їх сімей, а гідного медичного закладу немає», — заявив Шойгу.

Він попросив Путіна підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, дочірня компанія банку «Росія» ТОВ «Південний проект» купила акції винзаводу «Массандра», який розташовується в окупованому Криму, за понад 5,3 млрд рублів (понад $72,6 млн). У МЗС України заявили , що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну «Массандра», Росія в черговий раз нахабно порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.

У свою чергу в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що ініціюють національні санкції за незаконний продаж українського концерну «Массандра».