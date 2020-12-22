Лист родича загиблого на Донбасі воїна, якого в Офісі президента назвали наркоманом і алкоголіком
«Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати»
Як бреше Офіс Президента і Арестович?
Ви ж читали оцю заяву Арестовича, що загиблий вояк 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого. Що типу наркоман і алкоголік. А насправді ніт. І потім були вибачення, що соррі переплутали.
А ось зранку я отримала лист від двоюрідного брата загиблого, який був на похороні. Цитую лист пана Юрія, глядача наших ютуб-проектів Без Цензури і Шоубісиків.
«Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати.
Я бачив його тіло – на це було важко дивитись… сліди катувань по всьому тілу!!!
Хотів би подякувати Вам за Вашу роботу, адже, я вважаю, що якби до журналістів не потрапила фотокопія протоколу судово-медичної експертизи тіла, то можливо і про причину смерті ми б не дізнались правди!!!
Дякую, що неодноразово згадали про цей факт в своїх відео та стрімі.
Дуже прикро, що ніхто з офіційних представників влади не відреагував на цю подію, ні висловили «обурення» щодо «помилки» Арестовича, ні висловили співчуття рідним загиблого.
Я ціную Вашу роботу, вважаю її вірно і такою, що має існувати в інформаційному полі України. Адже варто доносити правду про те, що відбувається на сході нашої країни, з якими нелюдами ми маємо справу в «лнр/днр».
Якщо ви маєте схожі факти про брехню щодо військовослужбовців — присилайте, будемо розвінчувати брехню разом.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої