Лист родича загиблого на Донбасі воїна, якого в Офісі президента назвали наркоманом і алкоголіком

«Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати»

Як бреше Офіс Президента і Арестович?

Ви ж читали оцю заяву Арестовича, що загиблий вояк 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого. Що типу наркоман і алкоголік. А насправді ніт. І потім були вибачення, що соррі переплутали.

А ось зранку я отримала лист від двоюрідного брата загиблого, який був на похороні. Цитую лист пана Юрія, глядача наших ютуб-проектів Без Цензури і Шоубісиків.

«Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати.

Я бачив його тіло – на це було важко дивитись… сліди катувань по всьому тілу!!!

Хотів би подякувати Вам за Вашу роботу, адже, я вважаю, що якби до журналістів не потрапила фотокопія протоколу судово-медичної експертизи тіла, то можливо і про причину смерті ми б не дізнались правди!!!

Дякую, що неодноразово згадали про цей факт в своїх відео та стрімі.

Дуже прикро, що ніхто з офіційних представників влади не відреагував на цю подію, ні висловили «обурення» щодо «помилки» Арестовича, ні висловили співчуття рідним загиблого.

Я ціную Вашу роботу, вважаю її вірно і такою, що має існувати в інформаційному полі України. Адже варто доносити правду про те, що відбувається на сході нашої країни, з якими нелюдами ми маємо справу в «лнр/днр».

Якщо ви маєте схожі факти про брехню щодо військовослужбовців — присилайте, будемо розвінчувати брехню разом.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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