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    Думки вголос

    Лист родича загиблого на Донбасі воїна, якого в Офісі президента назвали наркоманом і алкоголіком

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Бойовики передали Україні тіло загиблого вояка 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого Микола Тарасюк - Лист родича загиблого на Донбасі воїна, якого в Офісі президента назвали наркоманом і алкоголіком
    Бойовики передали Україні тіло загиблого вояка 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого Микола Тарасюк

    «Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати»

    Як бреше Офіс Президента і Арестович?

    Ви ж читали оцю заяву Арестовича, що загиблий вояк 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого. Що типу наркоман і алкоголік. А насправді ніт. І потім були вибачення, що соррі переплутали.

    А ось зранку я отримала лист від двоюрідного брата загиблого, який був на похороні. Цитую лист пана Юрія, глядача наших ютуб-проектів Без Цензури і Шоубісиків.

    «Сказати, що рідні вбитого обурені – це нічого не сказати.

    Я бачив його тіло – на це було важко дивитись… сліди катувань по всьому тілу!!!

    Хотів би подякувати Вам за Вашу роботу, адже, я вважаю, що якби до журналістів не потрапила фотокопія протоколу судово-медичної експертизи тіла, то можливо і про причину смерті ми б не дізнались правди!!!

    Дякую, що неодноразово згадали про цей факт в своїх відео та стрімі.

    Дуже прикро, що ніхто з офіційних представників влади не відреагував на цю подію, ні висловили «обурення» щодо «помилки» Арестовича, ні висловили співчуття рідним загиблого.

    Я ціную Вашу роботу, вважаю її вірно і такою, що має існувати в інформаційному полі України. Адже варто доносити правду про те, що відбувається на сході нашої країни, з якими нелюдами ми маємо справу в «лнр/днр».

    Якщо ви маєте схожі факти про брехню щодо військовослужбовців — присилайте, будемо розвінчувати брехню разом.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Офіс президента Олексій Арестович
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