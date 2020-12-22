Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, двох військових поранено

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

Ворожа вогнева активність спостерігалася поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Золоте-4 та Луганське

Протягом минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров’я – задовільний», – заявили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.