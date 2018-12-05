Окупанти на Донбасі поранили українського військового



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Російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню

Під час обстрілів з боку бойовиків були зафіксовані чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами

Один український військовослужбовець дістав поранення наслідок бойових дій на сході України в середу, 5 грудня, повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

«Сьогодні, 5 грудня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню ... У результаті бойових дій поранення дістав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - йдеться у зведенні за станом на 18:00.

Під час обстрілів з боку бойовиків були зафіксовані чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

«Днем ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільного. Тут же двічі окупанти застосували протитанкові керовані ракети. Опорні пункти наших військ біля Опитного зазнали вогневого впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки - з великокаліберних кулеметів. Крім того, збройні формування РФ з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали підступи до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового», - повідомляється у звіті.