Війна на Донбасі: Російські окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП



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Внаслідок ворожих обстрілів восьмеро військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

«Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля – з БПЛА противник скинув два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї,» – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що противник також обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» з мінометів калібру 120 мм – 10 мін та автоматичних станкових гранатометів.

18 січня, внаслідок ворожих обстрілів восьмеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вранці, на Донбасі поранений один український військовий.

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