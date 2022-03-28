Туреччина назвала новий час і місце переговорів делегацій України та РФ

Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися

Зустріч буде закритою для преси

Адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвала час і місце зустрічі делегацій України та РФ, яка має відбутися у Стамбулі 29 березня. Там заявили, що сторони почнуть перемовини о 10:30 (за київським часом). Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначено, що делегації зустрінуться в президентському офісі «Долмабахче».

«Переговори делегацій пройдуть завтра вранці о 10:30 у президентському офісі «Долмабахче». Зустріч буде закрито для преси», - зазначили в канцелярії Ердогана.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

Раніше Давид Арахамія заявляв, що переговори між Україною та Росією відбудуться 28-30 березня у Туреччині.

Згодом стало відомо, що новий раунд переговорів України та країни-агресорки розпочнеться на день пізніше, ніж планувалося раніше.