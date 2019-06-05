Окупанти обстріляли мечеть у Донецьку, коли мусульмани там святкували Уразу-байрам



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Мечеть в окупованому Донецьку

Обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей

Бойовики у вівторок, 4 червня, обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Так, українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів.

Підкреслюється, що на звернення Донецького офісу Моніторингової місії ООН з прав людини від 2 червня 2019 року ЗСУ, на відміну від збройних формувань Російської Федерації, надали свої гарантії безпеки на дотримання режиму припинення вогню для виконання представникам Моніторингової місії своїх завдань поблизу місця розташування вказаної мечеті. Підрозділи ООС дотрималися прямого наказу щодо режиму припинення вогню.

«4 червня 2019 з напрямку міста Донецьк обстрілів позицій ЗС України не було, відповідно українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Аналізуючи заявлене, напрямок стрільби і реальну відстань від мечеті до найближчих позицій ЗС України, яка становила 5,5 км, а також максимальну дальність стрільби міномета калібру 82 мм (4 км) та існуюче розсіювання при стрільбі, можна зробити висновок про те, що потрапити чотирма мінами в купол мечеті технічно неможливо», - пояснюється у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наполягає, що черговий обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей.

«Напрошується висновок, що окупаційна адміністрація РФ в черговий раз намагалась дискредитувати ЗС України перед народом Донбасу і мусульманської його частини зокрема», - сказано у повідомленні.

У вівторок, 4 червня мусульмани відзначали одне з двох головних свят в ісламі Ураза-байрам (арабською – Ід аль-Фітр), яке знаменує закінчення священного ісламського місяця Рамадан.