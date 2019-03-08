Окупанти обстріляли позиції української армії в районі Кримського



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Окупанти обстріляли позиції Збройних сил України в районі Кримського Фото: Укрінформ

Щонайменше один ворожий постріл зафіксований з початку доби

Від початку доби у зоні ООС зафіксували один ворожий прицільний обстріл позицій ЗСУ в районі Кримського. Про це поінформував у п'ятницю на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє «Укрінформу».

«Від початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. З 10:20 в районі Кримського з напрямку окупованої Сентянівки ворог вів нетривалий обстріл зі стрілецької зброї», - зазначив Гуцуляк.

Бойових втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил немає. Гуцуляк також нагадав, що загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 18 прицільних обстрілів оборонних позицій українських військовослужбовців. При цьому ворог 14 разів застосовував важке озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи чергові вогневі засоби, вели адекватні оборонні дії, не порушуючи Мінських угод. За даними розвідки штабу ООС, у складі російсько-окупаційних військ минулої доби є втрати у живій силі й техніці.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення п’ятеро українських захисників. Стан їх здоров'я задовільний.