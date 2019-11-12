Окупанти обстріляли позиції Збройних Сил під Південним (мапа боїв)



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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Південного, що на Луганщині. Втрат серед українських захисників наразі немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 ворог обстріляв позиції наших військових один раз», - повідомив речник.

Зокрема, на Луганському напрямку майже пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Південного, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За словами речника, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

За даними Головного управління розвідки Міноборони, командування ЗС РФ активізувало заходи для дестабілізації обстановки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зросла інтенсивність розповсюдження фейкових відеосюжетів про нібито «продовження обстрілів підрозділами Об’єднаних сил будинків місцевого населення». Для фабрикування неправдивих пропагандистських матеріалів у районах передових позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ збільшено кількість знімальних груп, у т.ч. російських ЗМІ. Представників російської окупаційної влади зобов’язано сприяти роботі т.зв. «журналістів», у т.ч. забезпечувати кандидатами на роль «постраждалих від обстрілів».

«Водночас власники будинків, які розташовані поблизу лінії розмежування, відмовляються від участі у зйомках неправдивих сюжетів, що змушує окупантів привозити «акторів» з інших населених пунктів», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Як повідомлялось, у понеділок, 11 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.