  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 16 ворожих обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено

    • Розсилка
    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: 16 ворожих обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Окупанти стріляли із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У понеділок, 11 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів:

    • біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
    • неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • двічі біля Красногорівки – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано дев’ять ворожих обстрілів:

    • три біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Оріхового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
    • чотири неподалік Південного – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
    • біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 11 листопада, внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ