Доба на Донбасі: 16 ворожих обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено
Окупанти стріляли із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У понеділок, 11 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів:
- біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного – зі стрілецької зброї;
- двічі біля Красногорівки – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано дев’ять ворожих обстрілів:
- три біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Оріхового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- чотири неподалік Південного – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 11 листопада, внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.