Окупанти оштрафували кримського студента на 300 тис. рублів за пости в соцмережах



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Ще трьох юних кримчан ФСБ оштрафувала за публікації в соцмережах

Ялтинського студента в окупованому Криму оштрафували на 300 тисяч російських рублів за «поширення ксенофобських ідей в соцмережах».

Про це з посиланням на прес-службу управління ФСБ Росії в Криму повідомляє кримське агентство «Кримінформ».

«Встановлено, що студент четвертого курсу Ялтинського економіко-технологічного коледжу з квітня 2015 року по жовтень 2017 року розміщував в соціальній мережі «ВКонтакте» матеріали, що містять висловлювання, спрямовані на розпалювання національної, расової та соціальної ворожнечі. Ялтинським міським судом він визнаний винним у пред'явленому обвинуваченні, йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться в повідомленні.

Ім'я студента не повідомляється, проте в ФСБ розповіли, що проти нього було порушено «кримінальну справу за частиною 1 статті 282 КК РФ» (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).

«Співробітниками ФСБ була припинена діяльність ще трьох молодих людей, які також публікували в соціальних мережах нацистську символіку», - повідомили в прес-службі.

Відносно решти молодих людей були порушені «справи» про адміністративні правопорушення. Ялтинським міським судом їм призначені покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 2000 рублів.