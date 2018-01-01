Окупанти перетворили тюрми на трудові табори з мільйонними прибутками - ЗМІ

«Підприємство» силами ув'язнених виробляє безліч різних товарів - від меблів до шлакоблоків

Функціонує ціла індустрія по експлуатації рабської праці ув'язнених у в'язницях та колоніях на території, окупованій бойовиками російської окупаційної адміністрації в Луганську. Про це йдеться у матеріалі «Новое время». У кожного третього бранця закінчився термін ув`язнення, однак місцева «влада» не випускає їх, оскільки



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«Підприємство» силами ув'язнених виробляє безліч різних товарів - від меблів до шлакоблоків

Функціонує ціла індустрія по експлуатації рабської праці ув'язнених у в'язницях та колоніях на території, окупованій бойовиками російської окупаційної адміністрації в Луганську.

Про це йдеться у матеріалі «Новое время». У кожного третього бранця закінчився термін ув`язнення, однак місцева «влада» не випускає їх, оскільки вони приносять терористам відчутну фінансову вигоду.

Зазначається, що відповідно до звіту Східної правозахисної групи, на окупованій території Луганської області у в'язницях і колоніях зараз перебувають близько 5 тисяч осіб.

Для експлуатації їх праці російські найманці створили структуру під назвою «Державне унітарне підприємство виправних колоній». Туди увійшли всі дев'ять колоній Луганської області, які опинилися під контролем терористів.

Дане «підприємство» силами ув'язнених виробляє безліч різних товарів - від меблів до шлакоблоків.

Журналісти зазначають, що витрати невеликі: зарплати платити не потрібно, тільки годувати. Хто не хоче підкорятися, піддається насильству.

Глава Східної правозахисної групи Павло Лисянський називає усю цю «систему» мережею трудових таборів. На його думку, справу поставлено на «широку ногу»: за рік зеки в колоніях виробляють продукцію на $3,5 млн.

Дану інформацію журналістам підтвердив 38-річний Теймураз Ніхотін, який нещодавно вирвався з колонії, що опинилася під контролем окупаційної адміністрації в Луганську. Його термін почався ще до війни, і разом із самою колонією він опинився під владою бойовиків. За законами України його мали випустити більше року тому, але адміністрація колонії силою утримувала Ніхотіна в ув'язненні.

Ув'язнені, виробляють у колоніях різну продукцію: комплекти шахтного арочного кріплення, хомути для з'єднання аркового кріплення, тротуарну плитку та бордюри, цвяхи, сітку-рабицю, дитячі майданчики.

Все це «адміністрація» колоній реалізує на ярмарках. А частину поставляє на замовлення так званій «владі» окупованих районів Луганської області.

Працю ув'язнених експлуатують і за межами виправних колоній: вони монтують або розбирають будівлі, їх використовують на земляних роботах. Ті ж руки фасують продукцію деяких підприємств, щось вантажать, прибирають території, чистять лісосмуги. Ув'язнені навіть працюють на самопальних шахтах-копанках і в кар'єрах.

Відзначається, що в довоєнні часи чимало колоній також використовували працю ув'язнених, однак працівникам все ж платили, і все відбувалося за законом. Крім того, нікого не примушували затримуватися в колонії на роки.

Зазначається, що рабську працю також використовують і найманці російської окупаційної адміністрації в Донецьку.