Окупанти підірвали магазин харчів на Донбасі, є поранені - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок вибуху тяжко поранено одну цивільну особу, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці

Російські сапери підірвали продовольчий магазин на Донеччині, внаслідок вибуху тяжко поранено одну цивільну особу, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

За його словами, командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо приховування своєї злочинної діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Зокрема, заборонено доведення до особового складу з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ результатів перевірки у вересні цього року передових позицій комісією ЗС РФ, якою виявлено численні факти розкрадання інженерного майна й вибухових пристроїв, хаотичного мінування територій та недостовірність більшості з перевірених карт (схем) мінних полів. При цьому командири саперних підрозділів для уникнення покарань за службову недбалість підкуповували членів зазначеної комісії та вводили їх в оману шляхом обладнання для звітності показових ділянок мінування», - повідомив речник.

За його словами, у відповідь на акцію активістів одного з населених пунктів Донецької області проти показового мінування на околиці їх населеного пункту російські сапери підірвали місцевий продовольчий магазин. Внаслідок вибуху було тяжко поранено одну цивільну особу, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці події.

«Командування російських окупаційних військ традиційно намагається перекласти вину за скоєний російськими військовослужбовцями злочин на «українських диверсантів»», - зауважив Гуцуляк.