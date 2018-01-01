Окупанти півтори години обстрілювали українських воїнів із забороненого озброєння

Біля Троїцького бойовики випустили по українських захисниках 10 мін

Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати українських захисників із заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 1 обстріл з боку противника.



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Біля Троїцького бойовики випустили по українських захисниках 10 мін

Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати українських захисників із заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 1 обстріл з боку противника.

«На луганському напрямку ворог активізувався неподалік Троїцького, де грубо порушив режим припинення вогню. Поблизу цього населеного пункту загарбники протягом півтори години вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Загалом було випущено 10 мін калібру 120-мм», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього обстрілу ніхто із військовослужбовців Збройних сил України не постраждав.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, минулої доби у зоні АТО бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.