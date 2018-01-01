Терористи на Донбасі обстріляли мирний населений пункт

Російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин з мінометів калібру 120 мм обстріляли околиці прифронтового Кримського

Минулої доби у зоні АТО бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Як повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, бойовики також відновили обстріли меж мирних населених пунктів із заборонених Мінськими угодами видів озброєнь. [READ_MORE]



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Російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин з мінометів калібру 120 мм обстріляли околиці прифронтового Кримського

Минулої доби у зоні АТО бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

Як повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, бойовики також відновили обстріли меж мирних населених пунктів із заборонених Мінськими угодами видів озброєнь.

«Російсько-окупаційні війська з 21:30, протягом 20 хвилин, з мінометів калібру 120 мм підступно обстріляли околиці прифронтового Кримського, де розірвалися 3 міни цього калібру. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає», – зазначив речник Міноборони з АТО.

Крім того, за його словами, на Луганському напрямку після 21:00 незаконні збройні формування здійснили 3 обстріли. Українські позиції довкола Станиці Луганської бойовики обстріляли із стрілецької зброї. Поблизу Новоалександрівки протягом майже двох годин бойовики обстрілювали українські опорні пункти із озброєння БМП та мінометів, випустивши 10 мін калібру 82-мм.

На Донецькому напрямку зафіксували два порушення режиму тиші з боку бойовиків.

«У передобідню пору незаконні збройні формування понад півгодини обстрілювали опорні пункти українського війська на підступах до Павлополя, що на Приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, тут працювали снайпери противника», – деталізував полковник Гуцуляк.

Близько 14:30 бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, додав він.