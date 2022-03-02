Окупанти поставили Конотопу ультиматум і пропонують здатися

Місто на Сумщині вирішило не йти на сумнівний мир з окупаційними військами

Російські окупанти у Конотопі поставили місцевим мешканцям ультиматум. Пропонують здатися, в іншому разі обіцяють зрівняти місто із землею. Про це на імпровізованому мітингу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Вони нам поставили умови: якщо ми чинимо супротив, вони разнесуть місто артилерією», – сказав міський голова. Він додав, що окупанти планують обстріляти місто з артилерії.

Серед місцевих мешканців пролунала пропозиція вивезти з міста дітей і жінок. Пізніше на своїй сторінці у Facebook Артем Семеніхін написав: «Конотоп здаватися не буде!».

У коментарях під повідомленням читачі просять вивезти жінок і дітей, створити для цього зелений коридор. Інші пишуть, що у місті немає надійних бомбосховищ, тому альтернатив евакуації немає

Як повідомлялося, російські окупаційні війська прямують до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. В місті оголосили тривогу. Про це повідомив мер Дмитро Орлов.

Найбільш складною залишається ситуація у Харкові, Маріуполі і Херсоні. У Миколаєві окупанти висадили десант у кількох місцях.