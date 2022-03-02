  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти поставили Конотопу ультиматум і пропонують здатися

    Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що окупанти поставили місту ультиматум - Окупанти поставили Конотопу ультиматум і пропонують здатися
    Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що окупанти поставили місту ультиматум
    Фото: Facebook

    Місто на Сумщині вирішило не йти на сумнівний мир з окупаційними військами

    Російські окупанти у Конотопі поставили місцевим мешканцям ультиматум. Пропонують здатися, в іншому разі обіцяють зрівняти місто із землею. Про це на імпровізованому мітингу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

    «Вони нам поставили умови: якщо ми чинимо супротив, вони разнесуть місто артилерією», – сказав міський голова. Він додав, що окупанти планують обстріляти місто з артилерії.

    Серед місцевих мешканців пролунала пропозиція вивезти з міста дітей і жінок. Пізніше на своїй сторінці у Facebook Артем Семеніхін написав: «Конотоп здаватися не буде!».

    У коментарях під повідомленням читачі просять вивезти жінок і дітей, створити для цього зелений коридор. Інші пишуть, що у місті немає надійних бомбосховищ, тому альтернатив евакуації немає

    Як повідомлялося, російські окупаційні війська прямують до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. В місті оголосили тривогу. Про це повідомив мер Дмитро Орлов.

    Найбільш складною залишається ситуація у Харкові, Маріуполі і Херсоні. У Миколаєві окупанти висадили десант у кількох місцях.

    Теги: окупанти Facebook місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти поставили Конотопу ультиматум і пропонують здатися