Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго

Нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі

«Ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах»

Російські окупанти змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури і зосередили свої атаки на енергооб’єктах у промислових регіонах України. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

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«Ми помітили, що ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах, там де ще є значне промислове навантаження, де працює виробництво, промисловість. Як ми це бачимо, для того, щоб зменшити можливості цих регіонів для розвитку саме в промисловому контексті», – сказала вона.

Зокрема Гринчук розповіла, що 15 лютого внаслідок атаки було пошкоджено підстанції оператора енергосистеми НЕК «Укренерго» а також об’єкти теплової генерації. Водночас завдяки значному досвіду ліквідації наслідків російських атак енергетикам вдається достатньо швидко усувати пошкодження та повертати світло.

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«Або принаймні використовуючи резервні схеми енергопостачання, щоб забезпечувати наших споживачів енергоресурсами, електроенергією не дивлячись на те, що продовжуємо ремонти тих об’єктів, які були пошкоджені», – наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

Також нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі.