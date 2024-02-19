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Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі
ілюстративне фото

«Ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах»

Російські окупанти змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури і зосередили свої атаки на енергооб’єктах у промислових регіонах України. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. 

«Ми помітили, що ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах, там де ще є значне промислове навантаження, де працює виробництво, промисловість. Як ми це бачимо, для того, щоб зменшити можливості цих регіонів для розвитку саме в промисловому контексті», – сказала вона.

Зокрема Гринчук розповіла, що 15 лютого внаслідок атаки було пошкоджено підстанції оператора енергосистеми НЕК «Укренерго» а також об’єкти теплової генерації. Водночас завдяки значному досвіду ліквідації наслідків російських атак енергетикам вдається достатньо швидко усувати пошкодження та повертати світло.

«Або принаймні використовуючи резервні схеми енергопостачання, щоб забезпечувати наших споживачів енергоресурсами, електроенергією не дивлячись на те, що продовжуємо ремонти тих об’єктів, які були пошкоджені», – наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

Також нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі.

Теги: окупанти Міненерго промисловість інфраструктура Укренерго ворог

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