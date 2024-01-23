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РФ вдарила ракетами по Харкову: горить газопровід, поранені діти (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ вдарила ракетами по Харкову: горить газопровід, поранені діти (фото, відео)
У передмісті Харкова чотири влучання
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Серія вибухів прогриміла в Харкові та передмісті

У вівторок, 23 січня, близько 7-ї години ранку у Харкові знову прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!» – написав Синєгубов у Telegram.

Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів. «Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті», – написав він у телеграм-каналі.

У результаті ракетного удару загорівся газопровід, повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

РФ вдарила ракетами по Харкову: горить газопровід, поранені діти (фото, відео) фото 1

«Серія ударів по місту та області – горить газопровід, поранені діти», – написав він у Facebook.

За його даними, у передмісті Харкова чотири влучання. «Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби», – розповів Болвінов.

РФ вдарила ракетами по Харкову: горить газопровід, поранені діти (фото, відео) фото 2

Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо – двома ракетами С-300.

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

Теги: Харків окупанти війна Харківщина ракета

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