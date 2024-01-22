Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго

У резерві шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, дефіциту електроенергії не спостерігається, – Міненерго

Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, в резерві – шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які за потреби буде підключено до мережі. Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Міненерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», – вказано в повідомленні.

Як зазначається, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.