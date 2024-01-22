Головна Новини
search button user button menu button

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
«Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються»
фото з відкритих джерел

У резерві шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, дефіциту електроенергії не спостерігається, – Міненерго

Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, в резерві – шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які за потреби буде підключено до мережі. Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Міненерго. 

«З короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», – вказано в повідомленні.

Як зазначається, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Теги: електроенергія Укренерго Міненерго імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією
Україна продовжила обмеження на торгівлю з РФ
22 грудня, 2023, 16:02
За даними пресслужби «Укренерго», застосування графіків відключень не планується
«Укренерго» повідомило, скільки киян залишились без світла через ракетний удар
2 сiчня, 10:44
«Якщо «Укренерго» вдасться провести ефективні переговори щодо реструктуризації боргів, то від цього виграють всі»
Що робити з тарифами? Голова Федерації металургів дав пораду державним монополіям
23 грудня, 2023, 18:34
Україна зупинила поетапну заборону використання фосфатів у побутовій і промисловій хімії
Знову цвітуть водойми, хвиля фосфатна б'є... Шмигаль продовжив екологічну катастрофу здоров'я нації
27 грудня, 2023, 18:40
Ігор Сирота: За спожиту електроенергію не сплачує багато державних підприємств
Енергоштаб перегляне перелік держпідприємств, які відключатимуть за несплату електроенергії
26 грудня, 2023, 12:37
Туреччина відправила до Росії першу партію яєць
Туреччина вирішила підзаробити на продуктовій кризі у Росії
3 сiчня, 14:30
Зниження державних доходів від нафти і газу чинить додатковий тиск на бюджет
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
11 сiчня, 21:48
Правоохорнці вже затримали організатора схеми та її співучасників
НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн
11 сiчня, 16:05
На Дніпропетровщині без електроенергії опинилися понад 200 населених пунктів
Через погоду в Україні без світла 400 населених пунктів: де найгірша ситуація
8 сiчня, 10:26

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8281
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7390
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua