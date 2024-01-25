Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн
фото з відкритих джерел

Сума збитків становить понад 716 млн грн

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук трьох підозрюваних у заволодінні електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго» фото 1

Як зазначається, йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та голову правління комерційного банку – Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Нагадаємо, схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів НАБУ і САП викрили 11 січня. Сума збитків становить понад 716 млн грн.

Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Як повідомили правоохоронці, гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.

Теги: Укренерго НАБУ електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччині ще належить пройти довгий шлях, щоб досягти кліматичних цілей до 2030 року, попереджають дослідники
Німеччина скоротила викиди парникових газів до 70-річного мінімуму
23 сiчня, 15:06
Евакуація дитини зі зруйнованої будівлі
Удар по Харкову: є загиблі, поранені діти, частина міста без світла
23 сiчня, 11:52
Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня
Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, нова допомога від Латвії. Головне за 11 січня
11 сiчня, 21:00
За словами Коваленка, компанія всіма можливими способами сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати
Гендиректор Yasno розповів, коли боржникам вимикатимуть електроенергію
11 сiчня, 17:35
Усуненням наслідків наразі займаються фахівці 
Негода та аварія залишили без газу села на Полтавщині
10 сiчня, 11:20
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Чи можливий колапс в енергосистемі України через обстріли РФ? Відповідь «Укренерго»
3 сiчня, 23:10
Протягом 17-19 години сьогодні має відновитися електропостачання у всіх жителів Київщини
Ракетна атака на Київщину: коли відновиться електропостачання (оновлено)
2 сiчня, 18:48
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
Столична влада повідомила, чи плануються у Києві відключення світла після атаки РФ
2 сiчня, 13:42
Після ракетних ударів є відключення світла у кількох областях
Після ракетних ударів є відключення світла у кількох областях
29 грудня, 2023, 10:50

Події в Україні

Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua