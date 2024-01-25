НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»

Сума збитків становить понад 716 млн грн

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук трьох підозрюваних у заволодінні електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Як зазначається, йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та голову правління комерційного банку – Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Нагадаємо, схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів НАБУ і САП викрили 11 січня. Сума збитків становить понад 716 млн грн.

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Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Як повідомили правоохоронці, гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.