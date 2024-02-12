Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»

Окрім фінансування, Кабмін не розробив механізму, як «оборонні» кошти мають дійти до Запорізької області

Місцева влада розраховувала за 88 млн грн купити 45 тис. штук бетонних пірамід

Управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало відкриті торги із закупівлі предметів оборонного призначення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер очікуваною вартістю 88,5 млн грн. Планувалася закупівля 45 тис. штук загороджувальних бетонних пірамід. До середини березня весь товар мав бути поставлений.

Креслення «зубів дракона», які хотіла закупити влада Запорізької області

15 січня місцева влада провела аукціон, на який прийшли три учасники. Запорізьке ТОВ «Алд інжиніринг та будівництво» запропонувало найкращу ціну – 70,2 млн грн. Однак замовник оголосив про скасування тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У службовій записці директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медвідя сказано: відповідно до постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року №1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні», обласні військові адміністрації є замовниками закупівлі робіт та послуг оборонного призначення. Водночас, як констатував посадовець, кошти на рахунки Запорізької обласної військової адміністрації з державного бюджету не надійшли.

Також відсутній розпорядчий документ Кабміну щодо розподілу коштів з держбюджету Запорізькій області на вищезазначені цілі.

Крім цього, управління капітального будівництва Запорізької ОДА відмінило інший тендер щодо закупівлі обладнання для зведення взводно-опопрного пункту очікуваною вартістю 117 млн грн. Цього разу причина – відсутність заявок від потенційних учасників.

Довідково. Протитанкові надовби або зуби дракона – фортифікаційні бетонні конструкції або гранітні брили, зариті в землю рядами. Призначені для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника. Часто поєднуються з мінними полями і дротяними загородами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляв «Главком», росіяни масово встановлюють оборонні лінії у вигляді «зубів дракона» на окупованих українських територіях. Також відомо, що «зуби дракона» виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі (Білорусь).