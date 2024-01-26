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Окупанти різко збільшили кількість атак поблизу Мар’їнки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти різко збільшили кількість атак поблизу Мар’їнки
Росіяни намагаються знайти слабке місце в українській обороні
фото: Facebook/Генштаб

Ворог застосовує близько 300 дронів на добу, але Сили оборони успішно їх нейтралізують

Російські окупаційні війська активізувалися на всіх напрямках, найбільша кількість атак зафіксована поблизу Мар’їнки. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

«Наразі ворог намагається знайти якусь слабину і довбає нашу оборону на різних напрямках. Навіть не Авдіївський напрямок вчора був найактивніший, ворог активізувався вчора на усіх напрямках, але скрізь своя інтенсивність. Так, якщо на Авдіївському напрямку відбито 16 атак, то на Мар’їнському було аж 25 спроб ворога йти вперед. Також Шахтарський напрямок – це неподалік Золотої Ниви та Старомайорського, – там було шість спроб ворога покращити тактичне положення, на Запоріжжі поблизу Роботиного ворог також намагався тричі південно-східніше Роботиного відбити раніше втрачені позиції», – повідомив Штупун.

Військовий зазначив, що ворог застосовує близько 300 дронів на добу, але Сили оборони успішно їх нейтралізують.

«Наші засоби РЕБ працюють досить продуктивно. Якщо 242 (знищених дрони – «Главком») – це було позавчора, то за вчора нейтралізовано і знищено 161 безпілотник.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 січня, українські військові знищили 161 ворожий БпЛА на Таврійському напрямку. Росіяни тим часом посилили наступальні та штурмові дії.

Крім того, українські захисники мають успіхи у Запорізькій області біля села Вербове.

До слова, триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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