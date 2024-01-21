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Сто років тому помер Ленін. Архівні фото похорону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сто років тому помер Ленін. Архівні фото похорону
Перший дерев'яний тимчасовий Мавзолей Леніна. Зведено до дня похорону 27 січня 1924 року за проектом архітектора Олексія Щусєва
фото з відкритих джерел

Церемонія прощання з вождем тривала протягом кількох днів і була дуже багатолюдною

Сто років тому, 21 січня 1924 року, помер засновник та перший керівник радянської держави Володимир Ульянов (Ленін). Із цього приводу російські ЗМІ оприлюднили фото з похорону вождя, а також пригадали історію його поховання.

Уже 22 січня 1924 року, наступного дня після смерті Леніна, було створено комісію ВЦВК з організації похорону з числа партійних діячів другого ряду під головуванням Фелікса Дзержинського. На першому своєму засіданні ця комісія ухвалила поховати Леніна в цинковій труні біля кремлівської стіни поряд із могилою Свердлова.

Траурна хода з труною Леніна до залізничної станції у Гірках. 23 січня 1924 року
Траурна хода з труною Леніна до залізничної станції у Гірках. 23 січня 1924 року
фото: РІА Новини

Труна з тілом Леніна, попередньо забальзамованою для збереження терміном приблизно на тиждень, була виставлена в Колонній залі Будинку Союзів, де проходила церемонія прощання. Вона тривала протягом кількох днів і була дуже багатолюдною, попри тридцятиградусні морози та снігові замети.

Біля труни Леніна стоять (зліва направо) Марія Ульянова, Ян Рудзутак, Надія Крупська, Михайло Калінін, Михайло Томський
Біля труни Леніна стоять (зліва направо) Марія Ульянова, Ян Рудзутак, Надія Крупська, Михайло Калінін, Михайло Томський
фото: РІА Новини

Щоб на неї встигли приїхати траурні делегації з віддалених регіонів СРСР, 25 січня 1924 Політбюро постановило продовжити прощання з Леніним у терміново спорудженому дерев'яному склепі на Червоній площі, куди тіло померлого було поміщено 27 січня.

Похорон Леніна у Колонному залі Будинку Спілок. 23-27 січня 1924 року
Похорон Леніна у Колонному залі Будинку Спілок. 23-27 січня 1924 року
фото: Володимир Мінкевич / РІА Новини

Але потім рішення про тимчасове збереження тіла Леніна в бальзамованому стані перетворилося на постійне. Як це сталося – досі достеменно невідомо. Очевидно, таке рішення було ухвалено пізніше – у лютому чи навіть на початку березня 1924 року.

Труну з тілом Леніна несуть Михайло Калінін, Микола Бухарін, Михайло Томський, Лев Каменєв, Валеріан Куйбишев, Йосип Сталін, В'ячеслав Молотов
Труну з тілом Леніна несуть Михайло Калінін, Микола Бухарін, Михайло Томський, Лев Каменєв, Валеріан Куйбишев, Йосип Сталін, В'ячеслав Молотов
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів, щоб ті спілкувалися зі ЗМІ та агітували на виборах. Зазначається, що загони створюють за зразком чинних на території РФ «загонів Путіна», які складаються з пенсіонерок, що мають хороші навички комунікації.

Перший такий осередок, який вони назвали «совет ветеранов», окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово члени цього загону будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.  

Із наближенням запланованих у РФ на березень місяць псевдовиборів президента, пенсіонерки агітуватимуть за диктатора Росії Володимира Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. 

«Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський «комсомол» та найбільше ностальгує за СРСР. Саме вони будуть розказувати, яке «велике майбутнє» мешканцям ТОТ будуватиме лідер з Кремля», – пише ЦНС.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

Нагадаємо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

Читайте також: Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
Теги: поховання розвідка окупанти вибори путін

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