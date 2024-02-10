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Атака на Харків: зросла кількість загиблих, серед них – троє дітей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків: зросла кількість загиблих, серед них – троє дітей
Ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові, що спричинило сильну пожежу
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок атаки вже повністю вигоріло 14 домоволодінь

Рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникли у Харкові внаслідок атаки окупантів. Кількість загиблих зросла до семи. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що серед загиблих немовля близько 6 місяців, а також діти віком 7 і 4 роки.

Наслідки ворожого удару
Наслідки ворожого удару
фото: Олег Синєгубов/Telegram

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

Повідомлялося, що з опіками 1-2 ступеня до лікарні доставлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

Станом на 6.00 повністю вигоріло 14 домоволодінь.

Як повідомлялося, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Вибухи пролунали в Одесі та Харкові. 

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Теги: Харків окупанти немовля Олег Синєгубов

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