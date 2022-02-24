Російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео)

Міський голова Xepcoна Ігор Колишків звернувся до мешканців міста

В Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами. В бою троє з них загинули, є поранені. Про це повідомили у пресцентрі МВС України.

Де ситуація загострилася:

У районі населених пунктів Копані та Іванове Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені.

Міський голова Xepcoна Ігор Колишків звернувся до мешканців міста:

Також стало відомо, що в селі Козацьке на Херсонщині захопили Каховську ГЕС. Російські гелікоптери з танками рушили на Херсон.

В ході напади Росії на Україну повільно розвивається наступ на Херсон і Мелітополь. Але українські війська готові здійснювати спротив. Про це повідомляє радника Офісу президента Олексій Арестовича.

"Російські війська перейшли перешийок з Кримським півостровом і повільно розвивають наступ у двох напрямках. Перший - на Мелітополь, другий - на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити спротив", - зазначив Арестович.

Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС захопили окупанти на території Херсонської області. Про це Суспільному повідомив міський голова Таврійська Микола Різак.

"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор повісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - каже Різак.

Наслідки вибуху мосту у Генічеську:

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

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