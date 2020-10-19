Окупанти на Донбасі обстрілювали українських захисників та запускали безпілотник



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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Вранці ворог обстріляв позиції українських захисників з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 19 жовтня, двічі порушили перемир’я. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що вранці ворог обстріляв позиції українських захисників з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Луганське.

«Окрім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поінформували, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 18 жовтня, бойовики двічі обстріляли Авдіївку.

До слова, Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Нагадаємо, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.