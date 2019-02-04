Окупанти проводять військові навчання в Криму



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В окупованому Криму військові РФ проводять навчання

Росіяни проводять навчання на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий

На полігонах бойової підготовки у тимчасово окупованому Криму проходять навчання з підрозділами окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони РФ.

Як зазначається, російські морські піхотинці виконують вправи бойових стрільб по мішеневих позиціях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

Окрім того, наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, рухомо і на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості.

Також в ході маршів російські військові, як повідомляється, навчаються діям з оборони колони техніки від ударів авіації, нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

Усі заняття проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 військовослужбовців і близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.