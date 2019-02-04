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    Окупанти проводять військові навчання в Криму

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    В окупованому Криму військові РФ проводять навчання&nbsp; - Окупанти проводять військові навчання в Криму
    В окупованому Криму військові РФ проводять навчання 

    Росіяни проводять навчання на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий

    На полігонах бойової підготовки у тимчасово окупованому Криму проходять навчання з підрозділами окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони РФ.

    Як зазначається, російські морські піхотинці виконують вправи бойових стрільб по мішеневих позиціях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів. 

    Окрім того, наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, рухомо і на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості.

    Також в ході маршів російські військові, як повідомляється, навчаються діям з оборони колони техніки від ударів авіації, нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

    Усі заняття проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 військовослужбовців і близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

     

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