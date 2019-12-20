Окупанти розграбували ще одне підприємство на Донбасі — розвідка



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Бойовики на Донбасі розкрадають майно підприємств

Російські найманці пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку

Найманці 1 Армійського корпусу (Донецьк) пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для її подальшого продажу.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про суттєве збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних військовослужбовцями з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ проти місцевого населення. Зокрема, 16 грудня військовослужбовці 1 АК пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для подальшого продажу агрегатів і обладнання з метою власного збагачення», - повідомив речник.

Водночас, за словами Праути, для недопущення проявів громадської непокори російські окупаційні адміністрації посилили адміністративно-поліцейський режим. Так, із 18 грудня введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області.