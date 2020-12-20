Окупанти сім разів порушили перемир'я на Донбасі

Бойовики сім разів порушили «всеосяжне перемир'я» на Донбасі

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає

Протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного.

Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного.

«Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначають в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.