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    Окупанти сім разів порушили перемир'я на Донбасі

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    Бойовики сім разів порушили &laquo;всеосяжне перемир'я&raquo; на Донбасі - Окупанти сім разів порушили перемир'я на Донбасі
    Бойовики сім разів порушили «всеосяжне перемир'я» на Донбасі

    Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає

    Протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного.

    Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. 

    «Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначають в штабі ООС.

    Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил
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