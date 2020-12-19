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    За добу Донбасі – чотири порушення припинення вогню

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    Фото з відкритх джерел - За добу Донбасі – чотири порушення припинення вогню
    Фото з відкритх джерел

    Ворог обстріляв Шуми та Авдіївку, біля Водяного перехоплено безпілотник

    З початку поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

    Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного ворог відкривав вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів, тут же кілька пострілів окупанти вчинили і зі стрілецької зброї. В цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети і великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми, інформує 8 прес-центр ООС.

    «Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, яка знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, поблизу Водяного, з перетином лінії розмежування був зафіксований проліт ворожого безпілотний , подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ», – підкреслюють в штабі.

    Крім цього відзначається, що вогневі провокації окупантів не несли загрози для життя наших військовослужбовців, тому у відповідь вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає.

    Як повідомлялось раніше, учора бойовики піддали Водяне обстрілу із 120-мм мінометів.

    Теги: окупанти Донбас Операція Об’єднаних сил безпілотник
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