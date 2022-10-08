Окупанти скасували всі поїзди на Крим

Окупанти розпочали оцінку пошкоджень, обсягів та термінів відновлювальних робіт на Кримському мосту

Усі поїзди у сполученні Росії з окупованим Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть через пожежу на Кримському мосту.

Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено. Про це повідомила російська залізниця.

Також усі автобусні рейси з окупованого Криму до РФ скасовано 8 жовтня, повідомлили перевізники.

У мінтрансі РФ повідомили, що розпочали оцінку пошкоджень, обсягів та термінів відновлювальних робіт на Кримському мосту.

У відомстві додали, що для стабільного забезпечення населення та економіки окупованого Криму товарами та продукцією задіяно нові логістичні схеми.

А берегова інфраструктура готова до відновлення роботи поромної переправи через Керченську протоку.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.