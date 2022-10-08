Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти скасували всі поїзди на Крим

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
На Кримському мосту пошкоджена залізнична гілка
фото із соцмережі

Окупанти розпочали оцінку пошкоджень, обсягів та термінів відновлювальних робіт на Кримському мосту

Усі поїзди у сполученні Росії з окупованим Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть через пожежу на Кримському мосту.

Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено. Про це повідомила російська залізниця.

Також усі автобусні рейси з окупованого Криму до РФ скасовано 8 жовтня, повідомлили перевізники.

У мінтрансі РФ повідомили, що розпочали оцінку пошкоджень, обсягів та термінів відновлювальних робіт на Кримському мосту.

У відомстві додали, що для стабільного забезпечення населення та економіки окупованого Криму товарами та продукцією задіяно нові логістичні схеми.

А берегова інфраструктура готова до відновлення роботи поромної переправи через Керченську протоку.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Теги: війна росія Крим міст Кримський міст вибух потяг залізниця

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці відреагували мемами на підрив Кримського мосту
Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
Сьогодні, 10:28
Після вибуху Кримський міст частково обвалився
«Happy Birthday, Mr President». Реакція Данілова на підрив Кримського моста
Сьогодні, 10:20
Вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух
Кримський міст частково обвалився, пошкоджена залізниця: відео наслідків вибуху
Сьогодні, 09:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
54K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
33K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
13K
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
12K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
10K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Новини

Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27
У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Вчора, 14:11

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту