«Happy Birthday, Mr President». Реакція Данілова на підрив Кримського моста

Підрив Кримського мосту став на другий день після ювілею Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відреагував на повідомлення про вибух та пожежу на Кримському мосту.

На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відео з палаючим мостом та піснею Мерілін Монро «Happy Birthday, Mr President».

«Доброго ранку, Україно!» – написав Данілов.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Як заявив російський національний антитерористичний комітет, на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.