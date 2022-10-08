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Путін відреагував на підрив Кримського мосту

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін відреагував на підрив Кримського мосту
На Кримському мосту стався підрив вантажівки
фото з відкритих джерел

Російський диктатор уже заслухав доповіді щодо надзвичайної події на Кримському мосту

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту. Про це повідомив у суботу речник глави держави Дмитро Пєсков.

«Володимир Путін у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту отримав доповіді голови уряду РФ Михайла Мішустіна, віцепрем'єра Марата Хуснулліна, глав МНС Олександра Куренкова та мінтрансу Геннадія Савельєва, а також керівників силових відомств», – сказав речник.

Російський президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків.

«До її складу увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС», – додав Пєсков.

За дорученням російського президента міністри Савельєв та Куренков виїхали на місце події, повідомив Пєсков.

Зазначимо, як заявив російський національний антитерористичний комітет, на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях

Теги: путін вибух Кримський міст Крим

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