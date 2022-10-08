У Криму паніка: на АЗС величезні черги

Окупаційна влада Криму намагається заспокоїти мешканців півострова

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Дивно, а чому в Криму черги на заправках? Не створюйте затори, ЗСУ ще проїхати треба буде!» – написав він у соцмережі.

Окупаційна влада Криму намагається заспокоїти мешканців півострова. Так радник «голови» Криму Олег Крючков заявив, що Крим забезпечений запасом пального та продовольства, всі логістичні схеми на випадок надзвичайної ситуації відпрацьовані.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

У мережі з'явилися відео моменту вибуху на Кримському мосту.