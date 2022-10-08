Кримський міст частково обвалився, пошкоджена залізниця: відео наслідків вибуху

Внаслідок вибуху міст, який сполучає окупований Крим з Росією, зазнав значних руйнувань

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

На кадрах видно, що автомобільний проліт впав у воду. А також серйозно пошкоджена залізнична гілка.

У момент вибуху на залізничній гілці був залізничний склад з цистернами.

Зазначимо, як заявив російський національний антитерористичний комітет, на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.